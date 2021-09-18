Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в регионах Казахстана

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 17 сентября 2021 года. Незначительный спад по заражению COVID-19 зафиксирован в стране по сравнению с предыдущим днем. К примеру, в Алматы заразившихся меньше на 83 человека. Меньше всего заболевших коронавирусом за сутки в Мангистауской области - всего 33 человека, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2901 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 304,

в городе Алматы - 568,

в городе Шымкент - 96,

в Акмолинской области - 165,

в Актюбинской области - 210,

в Алматинской области - 264,

в Атырауской области - 98,

в ВКО - 122,

в Жамбылской области - 68,

в ЗКО - 97,

в Карагандинской области - 388,

в Костанайской области - 131,

в Кызылординской области - 48,

в Мангистауской области - 33,

в Павлодарской области - 202,

в СКО - 67,

в Туркестанской области - 40.

Всего в стране подтверждено 857 643 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 4672 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 225,

в городе Алматы - 921,

в городе Шымкент - 53,

в Акмолинской области - 231,

в Актюбинской области - 580,

в Алматинской области - 516,

в Атырауской области - 416,

в ВКО - 102,

в Жамбылской области - 185,

в ЗКО - 132,

в Карагандинской области - 342,

в Костанайской области - 181,

в Кызылординской области - 93,

в Мангистауской области - 208,

в Павлодарской области - 339,

в СКО - 34,

в Туркестанской области - 114.

Всего в стране от COVID-19 выздоровел 784 541 человек.