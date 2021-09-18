Число умерших от COVID-19 в Казахстане достигло 10 670

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 18 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.

На 18 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 984 человека (67 432+ и 8552 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 087 пациентов, на амбулаторном уровне - 57 897.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии - 1041 пациент,

• в состоянии крайней степени тяжести - 276,

• на аппарате ИВЛ - 189.

Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции на 18 сентября 2021 года

16.09.2021 г. зафиксировано 216 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 15 летальных исходов и 176 человек выздоровели.



Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 73 815, летальных случаев - 4729, выздоровевших - 60 534.