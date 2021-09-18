В Нур-Султане маляр обокрала квартиру, в которой делала ремонт, сообщает zakon.kz.

Астанчанин обратился с заявлением в полицию и сообщил о краже в своей квартире. По словам мужчины, он нанял женщину для ремонта в квартире. Заплатив аванс и вручив ей ключи от жилья, мужчина уехал из города на месяц. Вернувшись в столицу, потерпевший обнаружил, что из квартиры пропали строительные инструменты и спальный гарнитур. Кроме того, не выполнив ремонтные работы, штукатур-маляр скрылась.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в краже задержана 33-летняя женщина, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Как сообщили в ДП Нур-Султана, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (кража). Задержанная дала признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу.