Казахстанский боксер победоносно вернулся на ринг

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (17-1, 13 КО) прокомментировал свое возвращение на ринг, передает zakon.kz.

По словам брата спортсмена Романа Ахмедова, в рамках вечера бокса Hollywood Fight Nights в Монтебелло (штат Калифорния, США) боксер за три раунда расправился с перуанцем Давидом Сегаррой (34-6, 21 КО) по прозвищу Пантера.

Большой рахмет всем за поздравления! Спасибо всем, кто болел и поддерживал. Я был уверен в своей готовности на 100%, давно хотел выйти в ринг, и сегодня просто был рад снова находиться в этой атмосфере. Будем ждать новых побед и достижений! - сказал Али Ахмедов.