Токаев ратифицировал протокол о внесении изменений в Договор о ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев одобрил и подписал изменения в законе, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в связи с присоединением к нему Республики Армения", - говорится в законе.

Законопроект направлен на обеспечение эффективного сотрудничества в области электроэнергетики между государствами-членами ЕАЭС, в том числе с Республикой Армения. В рамках протокола вносится ряд изменений и дополнений в методологию осуществления межгосударственной передачи электрической энергии между государствами-членами Евразийского экономического союза.