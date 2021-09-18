ФК "Астана" вышел на первое место в чемпионате

Состоялись первые матчи 21-го тура казахстанского первенства по футболу среди команд Премьер-лиги, передает zakon.kz.

Открывали тур "Жетысу" и "Акжайык". В присутствии своих трехсот болельщиков футболисты Талдыкоргана не смогли одолеть гостей - 2:2. Счет в игре благодаря голу Айбара Жаксылыкова на 57-й минуте открыли местные футболисты. Через семь минут гости сравняли результат, отличился Евгений Козлов. Вскоре Рауль Джалилов вывел "Жетысу" снова вперед. Хозяева упустили победу за 10 минут до окончания матча, спас уральцев от поражения Еркин Тапалов.

В Нур-Султане "Астана" принимала "Актобе" и выиграла - 2:1. Порадовали фанатов столичного клуба Фатос Бечирай и Марин Томасов. У актюбинцев отличился Дмитрий Коркишко. Эта победа позволила "Астане" возглавить турнирную таблицу казахстанского чемпионата (у них 47 баллов).

В других матчах 21-го тура встретятся: