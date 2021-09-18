Лопатой сзади: студенты и дорожные рабочие подрались в Экибастузе

Массовая драка произошла около колледжа, передает zakon.kz.
Нарушители общественного порядка доставлены в управление полиции города Экибастуза. По данному факту проводятся следственные мероприятия, - прокомментировала видео в Instagram пресс-служба управления полиции города.
Горожан шокировало видео, снятое очевидцами. Пользователи соцсети требуют наказать всех:
Лопатой сзади исподтишка, как баба, а что руками и в лицо страшно?
Дерутся на смерть! Разве так можно? Любой конфликт можно уладить словами.
Что творится? Люди превращаются в зверей! Наказать всех надо!
Эти дорожники уже не первый раз цепляются к студентам.
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