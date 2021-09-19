В Казахстане за сутки более 2700 человек заразились COVID-19

19 сентября 2021, 08:01
Фото: zakon.kz/Павел Михеев

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 18 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом составил 2781 человек. По сравнению с предыдущим днем число больных в стране сократилось на 120 человек. Спад новых случаев зафиксирован во всех регионах, кроме Алматы, Шымкента, Павлодарской области и СКО, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 2781 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 302,
  • в городе Алматы – 577,
  • в городе Шымкент – 109,
  • в Акмолинской области – 130,
  • в Актюбинской области – 146,
  • в Алматинской области – 245,
  • в Атырауской области – 89,
  • в ВКО – 103,
  • в Жамбылской области – 63,
  • в ЗКО – 85,
  • в Карагандинской области – 374,
  • в Костанайской области – 124,
  • в Кызылординской области – 67,
  • в Мангистауской области – 16,
  • в Павлодарской области – 210,
  • в СКО – 86,
  • в Туркестанской области – 55.

Всего в стране подтверждено 860 424 случая.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2909 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 239,
  • в городе Алматы - 690,
  • в городе Шымкент - 110,
  • в Акмолинской области - 217,
  • в Актюбинской области - 61,
  • в Алматинской области - 98,
  • в Атырауской области - 329,
  • в ВКО - 181,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 26,
  • в Карагандинской области - 342,
  • в Костанайской области - 28,
  • в Кызылординской области – 200,
  • в Мангистауской области - 179,
  • в Павлодарской области - 111,
  • в СКО - 64,
  • в Туркестанской области - 34.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 787 450 человек.


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