Дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным вирусом

Дети во всем мире начали массово заражаться малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV), вызывающим заболевание дыхательных путей, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

Об этом заявили врачи из США, Великобритании, Швейцарии и Японии.

Как рассказал глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага, случаи заражения младенцев и детей новым вирусом произошли еще в апреле, из-за чего отделения интенсивной терапии сразу же оказались переполнены.

По мнению ученых, пандемия коронавируса повлияла на распространение RSV и из-за карантинных мер дети не выработали иммунитет против вируса.

Всплеск заболеваемости произошел после того, как коронавирусные меры были ослаблены. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, у большинства детей вирус протекает легко — как простуда с насморком и кашлем. Но у некоторых он может вызвать бронхиолит, воспаление нижних отделов легких.



