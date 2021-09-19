Полицейского осудили на 4 года за присвоение денег умершей в Алматы

В Алматы майора полиции осудили на 4 года за присвоение денег покойной, сообщает zakon.kz.

16 сентября 2021 года приговором Алмалинского районного суда Алматы начальник отдела по раскрытию преступлений против личности Отдела криминальной полиции (ОКП) Управления полиции Медеуского района ДП Алматы майор полиции Е. Н. Саттарбаев осужден к 4 годам лишения свободы по ст. 189 ч. 3 п. 2 УК, - говорится в сообщении Агентства по противодействию коррупции.

Саттарбаев подозревался в хищении путем присвоения вверенного чужого имущества. Он присвоил 862 тысячи тенге благодаря фиктивной расписке о получении родственницей покойной денежных средств.