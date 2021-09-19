Опубликованы фото Токаева с неформальной встречи глав государств-членов ШОС

Опубликованы фото с Токаевым на неофициальной встрече ШОС в Душанбе, сообщает zakon.kz.

Фотографии были опубликованы на официальном Telegram-канале Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

Фотографии с неформальной встречи глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Душанбе, - говорится в сообщении.

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В Душанбе прошла сессия Совета коллективной безопасности организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин (в режиме видеоконференцсвязи), президент Таджикистана Эмомали Рахмон, премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась провели встречу в узком составе, затем переговоры были продолжены с участием членов делегаций.