Айя Алимбаева стала бронзовым призером 2021 ITTF Kazakhstan International Open

Казахстанка Айя Алимбаева стала обладательницей бронзовой медали международного турнира по настольному теннису 2021 ITTF Kazakhstan International Open, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка стала участницей полуфинального матча. За выход в решающую стадию она билась с россиянкой Валерией Коцюр. К сожалению, обыграть соперницу не удалось. Коцюр выиграла дуэль со счетом 4:1.

Таким образом, Алимбаева завершила турнир на третье месте.

Стоит отметить, что у мужчин в финал пробился Кирилл Герасименко.