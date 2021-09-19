Айя Алимбаева стала бронзовым призером 2021 ITTF Kazakhstan International Open

19 сентября 2021, 14:31
Фото: olympic.kz

Казахстанка Айя Алимбаева стала обладательницей бронзовой медали международного турнира по настольному теннису 2021 ITTF Kazakhstan International Open, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсменка стала участницей полуфинального матча. За выход в решающую стадию она билась с россиянкой Валерией Коцюр. К сожалению, обыграть соперницу не удалось. Коцюр выиграла дуэль со счетом 4:1.

Таким образом, Алимбаева завершила турнир на третье месте.

Стоит отметить, что у мужчин в финал пробился Кирилл Герасименко.


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