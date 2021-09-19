Герасименко завоевал "золото" турнира ITTF Kazakhstan International Open

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Кирилл Герасименко выиграл турнир 2021 ITTF Kazakhstan International Open в одиночном разряде, передает zakon.kz.

Казахстанец подтвердил статус фаворита престижных международных соревнований. Финальную точку в споре за награды Герасименко поставил в матче против Снехита Сураважжулы, представлявшего в Караганде команду из Индии, - пишет пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Полное преимущество вылилось в итоговый счет. Оппонент казахстанца сумел взять только одну партию. Герасименко выиграл со счетом 4:1.

Таким образом, Кирилл Герасименко стал двукратным чемпионом турнира. Ранее он взял "золото" в парном разряде, сыграв с Аланом Курмангалиевым.