Умер советский актер из "Вечного зова"

19 сентября 2021, 23:25
Фото: Кадр из сериала "Россия молодая" (1981, 1982)

Скончался российский актер, звезда фильма "Россия молодая" Игорь Бучко, передает zakon.kz.

Его тело нашли в московской квартире.

На трупный запах пожаловались соседи знаменитости. При этом на звонки за закрытой дверью никто не отвечал. В результате на место происшествия был вызван наряд полиции. После вскрытия двери подтвердились самые страшные опасения - труп Игоря Бучко. Известно, что супруга знаменитости в это время находилась в Тверской области. Обстоятельства и причина смерти актера устанавливаются, - пишет 5-tv.ru.

Игорь Бучко - российский и советский актер, сыгравший в десятках известных кинокартин. Наиболее известные из них - "Россия молодая", "Человек-невидимка", "Трактир на Пятницкой", "Служебный роман" и "Вечный зов".


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