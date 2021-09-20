Смертность от COVID-19 и пневмонии снизилась в Казахстане

Опубликована информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 20 сентября 2021 года, сообщает zakon.kz.
На 20 сентября лечение от КВИ продолжают получать 70 290 человек (61 705+ и 8585 КВИ-), из них в стационарах находятся 13 333 пациента, на амбулаторном уровне - 56 957.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии - 1051 пациент,
• в состоянии крайней степени тяжести - 278,
• на аппарате ИВЛ - 143.
Информация о заболеваемости пневмонией с признаками коронавирусной инфекции.
18.07.2021 г. зафиксировано 67 случаев заболевания пневмонией с признаками коронавирусной инфекции, 6 летальных исходов и 50 человек выздоровели.
Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано: заболевших - 74 092, летальных случаев - 4740, выздоровевших - 60 767.
На 19 сентября 2021 года в Казахстане первым компонентом вакцинировано 7 300 062 человека, вторым компонентом - 6 161 154.
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