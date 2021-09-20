19 сентября Банку ЦентрКредит исполнилось 33 года. БЦК – один из старейших финансовых институтов страны, который успешно обслуживает физических и юридических лиц по всей территории Казахстана.

В день рождения Банка к клиентам и партнерам обращается председатель правления БЦК – Галим Хусаинов.

Уважаемые друзья, клиенты, партнеры! В день рождения Банка ЦентрКредит позвольте от лица всей команды ВСС поблагодарить вас за 33 года доверия. Изначально в самом названии Банка ("кредит" по латыни – это доверие) заложена основная миссия БЦК – стать центром доверия и финансовой опорой для граждан страны. 33 – это возраст состоявшегося банка, который благополучно пережил многочисленные вызовы, продолжает активно работать и усиливать позиции на финансовом рынке РК. Также 33 года – это период энергичной зрелости, когда сила и накопленный опыт позволяют создавать уникальные продукты и сервисы, - отметил он.

Банк ЦентрКредит создавался в эпоху перемен, когда советская финансовая система уже не отвечала требованиям времени, а казахстанская только формировалась. И романтика первопроходцев до сих пор живет в сердцах наших основателей и руководителей.

Все это время мы росли и развивались вместе с Казахстаном и принимали активное участие в формировании банковской отрасли страны. Сейчас Банк ЦентрКредит – современный, технологичный финансовый институт с прогрессивной и амбициозной командой топ-менеджеров. Наша главная цель – предоставить клиентам простые и удобные продукты, которые уже стали надежными и комфортными финансовыми инструментами на каждый день. Наши клиенты сейчас – это более 2 000 000 физических лиц и 100 000 организаций! - уточнил Хусаинов.

Мы очень горды тем, что с нашим участием было создано и запущено большое количество предприятий, которые дали казахстанцам сотни тысяч рабочих мест и внесли существенный вклад в развитие экономики страны. Банк всегда поддерживал и продолжает поддерживать отечественных предпринимателей. Мы искренне рады успехам наших клиентов и всегда готовы принять участие в реализации новых проектов. Благодаря успешной работе с бизнесом мы смогли заслужить репутацию стабильного и надежного партнера. Банк неоднократно признавался экспертным сообществом лучшим банком для МСБ в Казахстане.

Говорить о том, что мы Банк исключительно для бизнеса – односторонне. Розничное направление не менее приоритетно для нас. Мы с большим вниманием и любовью подходим к созданию новых продуктов для физических лиц. К их услугам крутые карты, депозиты, кредиты, операции с драгоценными металлами и многое другое на лучших и доступных условиях для наших любимых клиентов! Мы хотим, чтобы каждая категория клиентов имела свой уникальный продукт. Уважаемые пенсионеры уже оценили карту ҮлкенгеҚұрмет с постоянными кэшбэками на покупку продуктов и лекарств. Казахстанские дети влюбились в приложение Junior Bank и одноименные карточки, проводя свои первые финансовые операции. Состоятельные люди каждый день используют IronCard – первую металлическую карту премиального сегмента в Казахстане. Есть специальные продукты для врачей и военных. Мы – лучший ипотечный банк, свидетельством тому стали многочисленные награды и самое главное – десятки тысяч счастливых семей, которые отпраздновали новоселье вместе с БЦК. Наши уникальные мобильные приложения позволяют более одного миллиона клиентам получить практически 100% банковских услуг не посещая отделений БЦК, что очень важно в нынешнее время. Благодаря своевременному внедрению цифровых технологий, во время карантина наши клиенты не остались без поддержки и спокойно проводили финансовые операции не выходя из дома, - заявил председатель.

Тема заботы и социальной ответственности очень близка нам, по мере возможности мы всегда стараемся помогать нуждающимся в помощи. И в честь дня рождения мы запускаем акцию "33 добрых дела", в рамках которой будем продолжать творить добро в масштабах страны.

Еще раз благодарю всех, кто пользуется нашими сервисами, доверяет свои сбережения, оформляет кредиты, чтобы сделать свою жизнь ярче и комфортнее. Мы обязательно продолжим радовать вас новыми продуктами и услугами и всегда ждем вас в отделениях Банка ЦентрКредит. Спасибо за Ваше доверие! - заключил Хусаинов.