Угонщик пытался вывезти авто из столицы в Россию 

Полицейские Нур-Султана задержали подозреваемого в угоне автомашины, передает zakon.kz.

В Департамент полиции поступило заявление от жителя города о том, что со двора дома по улице Найзакара угнали его автомобиль марки "Лада-99". В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий угонщик был задержан в городе Атбасар.

Установлено, что 27-летний житель Атбасара ранним утром около 05:00 подошел к автомашине, припаркованной у калитки дома, вскрыл авто и откатил в пешем порядке на 500 метров. Затем завел и уехал. На улице Герцена он снял с автомобиля госномера, поменял их на российские и выехал по Астраханской трассе в сторону города Атбасар, - сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории столицы.