Вышло новое постановление главного санврача Казахстана

Главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов подписал постановление от 17 сентября "О внесении изменений в постановление главного государственного санитарного врача Республики Казахстан" №38 от 2 сентября "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", сообщает zakon.kz.

В случае регистрации больного с подозрением на COVID-19 соблюдение порядка, предусмотренного действующими нормативными правовыми актами при заборе и транспортировке материала от больных с COVID-19, проведение дезинфекционных мероприятий в очагах COVID-19 согласно приложению 22 к настоящему постановлению, - говорится в документе.

Постановление вступило в силу с 00:00 20 сентября.

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