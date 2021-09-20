Рыбакина обновила свой мировой рейтинг

Опубликован новый рейтинг мировой Ассоциации женщин теннисисток, передает zakon.kz.

В новой классификации первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на одну ступень (16-е место), по сравнению с предыдущей неделей, сообщает wtatennis.com. В ее активе 3068 очков. Елена на этой неделе может еще набрать рейтинговые баллы. Она заявилась на турнир Banka Ostrava Open, который стартовал 19-го сентября в Чехии.

Положение других казахстанских теннисисток в мировом рейтинге выглядит следующим образом:

49. Юлия Путинцева – 1365

112. Зарина Дияс – 706

282. Анна Данилина – 222

427. Ярослава Шведова – 119

493. Гозаль Айнитдинова – 92

525. Жибек Куламбаева – 84

890. Екатерина Дмитриченко – 24

Куандык Шынасилов