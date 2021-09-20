Рыбакина обновила свой мировой рейтинг

20 сентября 2021, 10:54
Фото: instagram.com / lenarybakina

Опубликован новый рейтинг мировой Ассоциации женщин теннисисток, передает zakon.kz.

В новой классификации первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поднялась на одну ступень (16-е место), по сравнению с предыдущей неделей, сообщает wtatennis.com. В ее активе 3068 очков. Елена на этой неделе может еще набрать рейтинговые баллы. Она заявилась на турнир Banka Ostrava Open, который стартовал 19-го сентября в Чехии.

Положение других казахстанских теннисисток в мировом рейтинге выглядит следующим образом:

49. Юлия Путинцева – 1365
112. Зарина Дияс – 706
282. Анна Данилина – 222
427. Ярослава Шведова – 119
493. Гозаль Айнитдинова – 92
525. Жибек Куламбаева – 84
890. Екатерина Дмитриченко – 24

Куандык Шынасилов


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