Курс доллара немного вырос после выходных

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 425,61 тенге (+0.30), передает zakon.kz.

А курс евро снизился.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 425,5-426,9 тенге, евро – 498,5-500,5 тенге, рос. рубль - 5,83-5,88 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов 20 сентября.

Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,86%, составив $71,20 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре упали на 0,73% — до $74,79 за баррель.