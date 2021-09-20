Новые функции появились в Telegram

В мессенджере Telegram появились новые функции, сообщает zakon.kz.

С (19 сентября - прим. ред.) Вы можете устанавливать отдельные цветовые темы для конкретных личных чатов, делиться эмоциями в реальном времени с помощью интерактивных эмодзи, видеть, кто из членов группы прочитал Ваши сообщения, а также записывать видеопоток в трансляциях и видеочатах, - говорится в сообщении Telegram.

Цветовые темы для чатов

Теперь пользователи мессенджера в любом из личных чатов могут установить одну из восьми тем, которая устанавливается сразу для обоих участников чата и будет отображаться на всех устройствах. У каждой темы есть дневная и ночная версии.

Чтобы установить тему, нажмите на заголовок чата > Еще (значок ⋮ на Android, ⋯ на iOS) > "Изменить цвета". Ваш собеседник увидит тему, если у него установлена актуальная версия Telegram.

Интерактивные эмодзи

Теперь пользователи Telegram могут нажать на некоторые анимированные эмодзи, чтобы запустить дополнительные эффекты на весь экран.

Чтобы собеседник тоже увидел полноэкранные эффекты, у него должна быть установлена актуальная версия Telegram.

Список прочитавших сообщение в небольших группах

Сообщения в группе получают отметку "Прочитано" (✓✓), как только их прочитает хотя бы один участник. Теперь в небольших группах можно посмотреть, кто именно из участников прочитал отправленное Вами сообщение. Для защиты конфиденциальности информация о том, кто прочитал сообщение, хранится только семь дней после его отправки. Telegram не будет хранить информацию о том, какие сообщения Вы читали.

Запись трансляций и видеочатов

В Telegram миллионы сообществ, в каждом из которых можно проводить видеотрансляции без ограничений на число зрителей. Теперь администраторы могут записать не только звук, но и видеопоток из трансляции - и поделиться видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир. Вы можете записать как видео со звуком, так и просто звук. Для видео поддерживается запись в вертикальном и горизонтальном форматах. Готовая запись сохраняется в чате Избранное.

Администраторы могут включить запись в меню настроек трансляции или видеочата (значок ⋮ на Android, ⋯ на iOS). Если чат записывается, это будет отмечено красной точкой рядом с его названием.