Новая должность госслужащего появится в Казахстане

Подготовлено дополнение в Указ Президента РК от 29 декабря 2015 года "Об утверждении Реестра должностей политических и административных государственных служащих", сообщает zakon.kz
В частности, проектом Указа вносится дополнение в Реестр должностей политических и административных государственных служащих в части дополнения групп категорий В, С, D должностью "Дата-стюард".
Дата-стюард - это специалист, который определяет требования и решает инциденты с качеством данных в рамках своего подразделения, а также осуществляет надзор или управление данными внутри организации.
Как правило функциональные обязанности дата-стюарда включают следующее:
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 октября.
Хотите быть в курсе важных новостей?