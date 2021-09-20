Арсенал оружия изъяли в ВКО

В Восточно-Казахстанской области мужчина изготавливал кустарным способом огнестрельное оружие: пистолеты и ружья, передает zakon.kz.

Полицейские провели обыск у жителя региона, подозреваемого в незаконном хранении огнестрельного оружия. В результате по месту жительства и на пасеке 56-летнего мужчины было изъято свыше 100 боеприпасов и 6 различных видов оружия. В их числе: самодельный пистолет, предназначенный для стрельбы патронами калибра 5,6 мм, самодельное нарезное ружье калибра 5,6 мм, два незарегистрированных ружья марки ТОЗ-34 калибра 28 и 12 мм, соответственно, а также разные составляющие части оружия, - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.

Как рассказал задержанный, часть изъятого оружия он изготовил кустарным способом у себя дома.

Подозреваемый с санкции суда арестован. Его действия квалифицированы по статьям 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств" и 288 УК РК "Незаконное изготовление оружия", по которым предусматривается наказание до 5 лет лишения свободы, - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.