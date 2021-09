Апокалипсис на Канарских островах продолжается

Лава от вулканов подходит к домам и блокирует дороги на испанском острове Пальма, который является частью Канарских островов, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Тelegram-канал Mash, объявлена всеобщая эвакуация.

Извержение вулкана на Канарских островах произошло на выходных. Отмечается, что это случилось после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды.

Как уточняет РБК, военнослужащие развернули эвакуацию маломобильных групп населения острова.

По данным ТАСС, последнее извержение вулкана на Пальме было зафиксировано в 1971 году.

THE ERUPTION HAS JUST BEGUN IN LA PALMA. THESE IMAGES HAVE BEEN RECORDED BY INVOLCAN PERSONNEL #LaPalma #volcanology pic.twitter.com/twJwZfbAjw