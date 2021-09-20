Прыгают из окон - неизвестный открыл стрельбу в российском университете

20 сентября 2021, 13:04
Фото: pixabay.com

В Пермском госуниверситете произошла стрельба, сообщает zakon.kz.

Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, - сообщают очевидцы.

Как отмечает Telegram-канал Baza, по предварительным данным, пострадали два человека. Стрелок мог забаррикадироваться внутри, сейчас вся территория оцеплена.

По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

По данным Telegram-канала 112, количество погибших в результате стрельбы в университете увеличилось до пяти человек.

Как отмечает РИА Новости, атаковавшего задержали.


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