Прыгают из окон - неизвестный открыл стрельбу в российском университете

В Пермском госуниверситете произошла стрельба, сообщает zakon.kz.

Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, - сообщают очевидцы.

Как отмечает Telegram-канал Baza, по предварительным данным, пострадали два человека. Стрелок мог забаррикадироваться внутри, сейчас вся территория оцеплена.

По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.

По данным Telegram-канала 112, количество погибших в результате стрельбы в университете увеличилось до пяти человек.

Как отмечает РИА Новости, атаковавшего задержали.