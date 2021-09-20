Прыгают из окон - неизвестный открыл стрельбу в российском университете

В Пермском госуниверситете произошла стрельба, сообщает zakon.kz.
Часть студентов и преподавателей закрылись в аудиториях, - сообщают очевидцы.
Как отмечает Telegram-канал Baza, по предварительным данным, пострадали два человека. Стрелок мог забаррикадироваться внутри, сейчас вся территория оцеплена.
По предварительным данным, стрельбу устроил 18-летний Тимур Бекмансуров.
По данным Telegram-канала 112, количество погибших в результате стрельбы в университете увеличилось до пяти человек.
Как отмечает РИА Новости, атаковавшего задержали.
Хотите быть в курсе важных новостей?