Неизвестный открыл стрельбу в университете Лас-Вегаса

Точное количество жертв пока не известно, в полиции Лас-Вегаса рассказали о гибели трех человек. Сколько студентов получили ранения также не сообщается. Однако по словам шерифа полиции Лас-Вегаса Кевина МакМахилла, стрелявшего полицейские обнаружили, он скончался, пишет CNN.

В официальных сообщениях не сказано о причинах смерти подозреваемого. Вскоре главный шериф города обещает дать подробное интервью.

URGENT: From Sheriff Kevin McMahill: "No more threat to the community. The suspect is deceased. Right now, we know there are 3 victims, but unknown extent of the injuries. That number could change. We will update you when we know more." https://t.co/Y3jT9VcNFz