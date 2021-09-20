ЧП с электросамокатами - с начала года 20 погибших

С начала года электросамокаты попадали в происшествия 327 раз. Погибли 20 человек, передает zakon.kz.

Программа "Грани" Первого канала Евразия со ссылкой на МВД сообщает, что с начала года в Казахстане электросамокаты попадали в происшествия 327 раз. 20 погибших. Причем только один – в аварии на дороге, остальные 19 при других обстоятельствах.

Отмечается, что реальная картина может быть еще хуже, потому что полиция фиксирует только те случаи, когда на место ЧП вызывали их или скорую помощь.

Пока электросамокаты в Казахстане находятся в юридическом вакууме. Водительские права не нужны, особых правил в законах не прописано. До конца года члены рабочей группы решат, к какой категории участников дорожного движение отнести электросамокаты.