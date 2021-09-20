Статусы Ashyq, ПЦР-тестирование и другие вопросы о КВИ

Пандемия коронавируса длится почти два года, но у казахстанцев все еще остаются вопросы относительно этого заболевания и мер по его нераспространению, лечению и прохождению медицинских обследований. Zakon.kz направил запрос в Управление общественного здоровья Алматы и получил ответы на самые "неудобные" вопросы.

Если родители больны коронавирусом и проходят лечение в госпитале, как решается судьба несовершеннолетнего ребенка?

При стационарном лечении родителей с КВИ, при наличии симптомов заболевания и с учетом возраста детей не исключена совместная госпитализация детей с родителями в один стационар. Если ребенок здоров и результат ПЦР-теста отрицательный, он находится под наблюдением сотрудников мобильных бригад поликлиники по месту жительства.

Что делать кормящим матерям с "синим" статусом, которым вход в заведения общепита и торговые объекты запрещен?

Не вакцинированным кормящим матерям медицинский отвод предоставляет медицинская организация, к которой прикреплена женщина. Касательно статуса "синий" в системе Ashyq, кормящей матери необходимо предоставить заключение врачебно-консультационной комиссии при входе в заведения общепита, ТРЦ, рынки и т.д.

Многие читатели жалуются на то, что у лиц, бывших в контакте с больными КВИ, в системе Ashyq показывает "синий" либо "зеленый" статус. Куда им следует обращаться, чтобы его изменить?

Для изменения статуса в системе Ashyq необходимо обновить само приложение в смартфоне либо обратиться в службу технической поддержки для граждан по номеру 1414, для юридических лиц – 1432.

Куда следует обращаться, если наблюдается проблема с дозвоном в скорые медицинские службы, если вызов мобильной бригады, результаты ПЦР-тестов и КТ приходится ждать по несколько дней, если больной своевременно не получает лечения, а также на отказы врачей в обязательной госпитализации?

По вопросам оказания медицинской помощи на уровне скорой медицинской помощи необходимо обратиться по номеру +7 (727) 279-90-71 (для Алматы).

Для обеспечения необходимыми обследованиями пациентов городских поликлиник имеются договоры на обследования КТ, ОКГ и ПЦР-тестирования с несколькими медицинскими организациями. При наличии показания на госпитализацию, пациент направляется в стационар.

Больной прикреплен к поликлинике по месту прописки, но проживает по другому адресу. В какую поликлинику он должен обращаться для вызова мобильной бригады?

Медицинскую помощь пациентам с подозрением на КВИ оказывает территориально расположенная организация – там, где находится больной.

В чем разница между изоляцией и карантином?

Самоизоляция и карантин – понятия разные. Самоизоляция – это комплекс ограничительных мер для населения, которые вводит правительство на определенный срок в рамках режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Граждан просят не выходить на улицу без особой надобности, ограничить контакты с другими людьми и соблюдать все рекомендации по профилактике вирусных заболеваний, предложенные медицинским сообществом. Режим самоизоляции обязаны соблюдать люди всех возрастов.

Карантин – более жесткая ограничительная мера в отношении определенной группы людей. Например, инфицированных или с подозрением на заражение. Это предписанный врачами изоляционный режим.

Почему вакцинированным гражданам не делают ПЦР-тест бесплатно?

Постановлением главного государственного санитарного врача РК от 25 декабря 2020 года №67 "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан", в приложении 33 главы 3, определены показания к тестированию методом ПЦР. В перечне нет показаний к тестированию лиц, переболевших КВИ и не имеющих симптомов, в том числе у вакцинированного населения.

Не рекомендуется сдавать ПЦР-тест переболевшим КВИ, так как в течение некоторого времени результат может быть ложноположительным. При наличии симптомов заболевания ОРВИ, пневмонии или КВИ пациенты обследуются по направлению поликлиники бесплатно.

При наличии симптомов заболевания ОРВИ, пневмонии или КВИ у вакцинированных, они обследуются по направлению поликлиники бесплатно.

Что подразумевает под собой карантин для контактного лица? Какие обязательные медицинские действия должны быть оказаны по отношению к нему?

Карантин для контактного лица – это изоляция на 14 дней с проведением ПЦР-диагностики и наблюдением сотрудников мобильной бригады.