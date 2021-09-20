Какие объекты подключили к отоплению в Нур-Султане

Социальные объекты начали подключать к отоплению в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

По заявке начали подключать к отоплению социальные объекты: медицинские учреждения, объекты образования, детсады и др. Готовность социальных объектов составляет 100%, - отметили в акимате города.

Отопительный сезон в городе стартует в полной мере, когда среднесуточная температура +10 градусов (и ниже) сохранится в течение 5 дней.

Тем не менее, по заявке от потребителей к отоплению начали подключать социальные объекты города. Кроме того, определены источники подключения к отоплению новых объектов, проводится проверка мощностей. Также продолжаются работы по газификации жилых массивов, модернизации теплоэлектроцентралей, переводу водогрейных котлов ТЭЦ на газ, - уточнили в ведомстве.

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Для жителей частного сектора определены компании, которые реализуют уголь во всех районах города. Для недопущения ажиотажа и спекуляций на складах в достаточном объеме имеется топливо.

С прогнозом погоды в Нур-Султане можно ознакомиться по ссылке.