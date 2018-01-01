Прогноз погоды в городе Нур-Султан

Вторник 26 января
  • Продолжительность дня: 532 мин.
  • Вероятность осадков: 69%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.4 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 09:00 Закат: 17:53
в 00:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 26%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
З, 0.3 м/с
81%, 743 мм рт. ст.
в 06:00
-11°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 0.3 м/с
83%, 743 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.2 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
91%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 7%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
88%, 744 мм рт. ст.
Среда 27 января
  • Продолжительность дня: 535 мин.
  • Вероятность осадков: 38%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -6°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:59 Закат: 17:55
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 5%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 15%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.2 м/с
86%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
З, 1.8 м/с
91%, 744 мм рт. ст.
в 18:00
-4°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.1 м/с
85%, 744 мм рт. ст.
Четверг 28 января
  • Продолжительность дня: 538 мин.
  • Вероятность осадков: 29%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -8°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:58 Закат: 17:56
в 00:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 91%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.8 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 0.6 м/с
90%, 745 мм рт. ст.
в 12:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 3%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 1.4 м/с
96%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 93%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
Пятница 29 января
  • Продолжительность дня: 541 мин.
  • Вероятность осадков: 28%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 93%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -4°
Восход: 08:56 Закат: 17:58
в 00:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
89%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
в 12:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
94%, 745 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 56%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
82%, 744 мм рт. ст.
Суббота 30 января
  • Продолжительность дня: 544 мин.
  • Вероятность осадков: 21%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 39%
  • Макс значения УФ-индекса: 1
  • Мин. темп воздуха за сутки: -10°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:55 Закат: 18:00
в 00:00
-9°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 67%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 0.3 м/с
85%, 744 мм рт. ст.
в 06:00
-10°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 21%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.1 м/с
78%, 741 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Преимущественно ясно
Вероятность осадков 2%
Облачность 28%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
65%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 74%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
69%, 737 мм рт. ст.
Воскресенье 31 января
  • Продолжительность дня: 548 мин.
  • Вероятность осадков: 2%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.0 мм
  • Среднее значение облачности: 85%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -2°
Восход: 08:54 Закат: 18:02
в 00:00
-6°
Частично облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 45%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
66%, 735 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 75%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
59%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-4°
Преимущественно облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 78%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
63%, 730 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 2%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
80%, 731 мм рт. ст.
Понедельник 1 февраля
  • Продолжительность дня: 551 мин.
  • Вероятность осадков: 25%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -3°
Восход: 08:52 Закат: 18:03
в 00:00
-3°
Облачно
Вероятность осадков 16%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 25%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
в 18:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 9%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
84%, 735 мм рт. ст.
Вторник 2 февраля
  • Продолжительность дня: 554 мин.
  • Вероятность осадков: 44%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 100%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -9°
  • Макс. темп воздуха за сутки: -5°
Восход: 08:51 Закат: 18:05
в 00:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 17%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
в 06:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 27%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
81%, 738 мм рт. ст.
в 12:00
-8°
Облачно
Вероятность осадков 37%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
84%, 740 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
Среда 3 февраля
  • Продолжительность дня: 558 мин.
  • Вероятность осадков: 47%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.2 мм
  • Среднее значение облачности: 99%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -12°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:49 Закат: 18:07
в 00:00
-5°
Облачно
Вероятность осадков 36%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
в 06:00
-12°
Облачно
Вероятность осадков 35%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
в 12:00
-9°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
95%, 737 мм рт. ст.
в 18:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 44%
Облачность 100%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
Четверг 4 февраля
  • Продолжительность дня: 561 мин.
  • Вероятность осадков: 30%
  • Вероятность грозы: 0%
  • Суточная сумма осадков: 0.1 мм
  • Среднее значение облачности: 98%
  • Макс значения УФ-индекса:
  • Мин. темп воздуха за сутки: -7°
  • Макс. темп воздуха за сутки:
Восход: 08:47 Закат: 18:09
в 00:00
Облачно
Вероятность осадков 42%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.1 мм
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
82%, 733 мм рт. ст.
в 06:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 33%
Облачность 99%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
З, 2.2 м/с
87%, 732 мм рт. ст.
в 12:00
-6°
Облачно
Вероятность осадков 30%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
в 18:00
-7°
Облачно
Вероятность осадков 20%
Облачность 98%
Вероятность грозы 0%
Сумма осадков 0.0 мм
Ветер:
СЗ, 3.0 м/с
74%, 739 мм рт. ст.
Данные предоставлены foreca

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