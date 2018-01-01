|
Вторник 26 января
Восход: 09:00 Закат: 17:53
|
в 00:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 0.3 м/с
81%, 743 мм рт. ст.
|
в 06:00
-11°
|
|
Ветер:
З, 0.3 м/с
83%, 743 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
91%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
88%, 744 мм рт. ст.
|
Среда 27 января
Восход: 08:59 Закат: 17:55
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 1.2 м/с
86%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 1.8 м/с
91%, 744 мм рт. ст.
|
в 18:00
-4°
|
|
Ветер:
З, 1.1 м/с
85%, 744 мм рт. ст.
|
Четверг 28 января
Восход: 08:58 Закат: 17:56
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 0.8 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 0.6 м/с
90%, 745 мм рт. ст.
|
в 12:00
-5°
|
|
Ветер:
З, 1.4 м/с
96%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
87%, 744 мм рт. ст.
|
Пятница 29 января
Восход: 08:56 Закат: 17:58
|
в 00:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
89%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.2 м/с
90%, 744 мм рт. ст.
|
в 12:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.5 м/с
94%, 745 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 0.7 м/с
82%, 744 мм рт. ст.
|
Суббота 30 января
Восход: 08:55 Закат: 18:00
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
Ю, 0.3 м/с
85%, 744 мм рт. ст.
|
в 06:00
-10°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.1 м/с
78%, 741 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
65%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.7 м/с
69%, 737 мм рт. ст.
|
Воскресенье 31 января
Восход: 08:54 Закат: 18:02
|
в 00:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.9 м/с
66%, 735 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮВ, 0.8 м/с
59%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-4°
|
|
Ветер:
Ю, 1.9 м/с
63%, 730 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.6 м/с
80%, 731 мм рт. ст.
|
Понедельник 1 февраля
Восход: 08:52 Закат: 18:03
|
в 00:00
-3°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.9 м/с
78%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
Ю, 2.0 м/с
84%, 734 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
Ю, 2.4 м/с
91%, 734 мм рт. ст.
|
в 18:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.1 м/с
84%, 735 мм рт. ст.
|
Вторник 2 февраля
Восход: 08:51 Закат: 18:05
|
в 00:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.3 м/с
80%, 737 мм рт. ст.
|
в 06:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.0 м/с
81%, 738 мм рт. ст.
|
в 12:00
-8°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.2 м/с
84%, 740 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.3 м/с
83%, 739 мм рт. ст.
|
Среда 3 февраля
Восход: 08:49 Закат: 18:07
|
в 00:00
-5°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.8 м/с
79%, 738 мм рт. ст.
|
в 06:00
-12°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.4 м/с
84%, 737 мм рт. ст.
|
в 12:00
-9°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 1.7 м/с
95%, 737 мм рт. ст.
|
в 18:00
-6°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 2.4 м/с
86%, 735 мм рт. ст.
|
Четверг 4 февраля
Восход: 08:47 Закат: 18:09
|
в 00:00
1°
|
|
Ветер:
ЮЗ, 3.1 м/с
82%, 733 мм рт. ст.
|
в 06:00
-6°
|
|
Ветер:
З, 2.2 м/с
87%, 732 мм рт. ст.
|
в 12:00
-6°
|
|
Ветер:
СЗ, 2.5 м/с
79%, 736 мм рт. ст.
|
в 18:00
-7°
|
|
Ветер:
СЗ, 3.0 м/с
74%, 739 мм рт. ст.
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