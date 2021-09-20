Семьям погибших от рук алматинского стрелка окажут поддержку - Сагинтаев

20 сентября 2021, 22:07
Фото: zakon.kz.

Аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев выразил соболезнования семьям погибших от рук стрелка в Алатауском районе, сообщает zakon.kz.

Об этом аким написал на своей официальной странице в twitter.

Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагическом происшествии в Алатауском районе. Город окажет всю необходимую помощь и поддержку, - говорится в сообщении.

читайте также: ДП рассказали о погибших полицейских

Сегодня, 20 сентября, в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Погибли пять человек. Задержанному может грозить пожизненный срок


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?