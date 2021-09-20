Стрельба в Алматы - погибли пять человек

Пять человек, в том числе двое полицейских, погибли в ходе исполнения постановления суда, сообщает zakon.kz.

20 сентября около 17:00 в мкр. "Акбулак" в Алатауском районе Алматы произошел трагический случай. В ходе реализации исполнения постановления суда о выселении в одном из частных домов житель этого дома - гражданин Д., 1967 года рождения - проявил агрессию и открыл огонь из огнестрельного оружия по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции, сотрудникам ДЧС. Пять человек, в том числе двое полицейских, находившиеся при исполнении своих служебных обязанностей, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Приносим глубокие соболезнования в связи с трагедией. пресс-служба Департамента полиции Алматы

В ведомстве уточнили, что подозреваемый обезврежен и задержан.

В настоящее время ситуация под контролем. Возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. пресс-служба ДП Алматы

Данные о погибших сотрудниках полиции:

Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, майор полиции С.Д., 1982 года рождения;

Участковый инспектор ОМПС УП Алатауского района, капитан полиции Б.Н.,1988 года рождения.

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