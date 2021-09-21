Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

21 сентября 2021, 07:59
Фото: zakon.kz

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2093 человека. По сравнению с предыдущим днем число больных сократилось на 345 человек. Снижение заметно в Нур-Султане (-109) и Алматы (-91), сообщает zakon.kz.

Всего в стране подтверждено 864 955 случаев.

  • в городе Нур-Султан - 190,
  • в городе Алматы - 415,
  • в городе Шымкент - 43,
  • в Акмолинской области - 147,
  • в Актюбинской области - 58,
  • в Алматинской области - 254,
  • в Атырауской области - 29,
  • в ВКО - 128,
  • в Жамбылской области - 55,
  • в ЗКО - 39,
  • в Карагандинской области - 304,
  • в Костанайской области - 107,
  • в Кызылординской области - 32,
  • в Мангистауской области - 8,
  • в Павлодарской области -– 183,
  • в СКО - 76,
  • в Туркестанской области - 25.

3509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в городе Нур-Султан - 96,
  • в городе Алматы - 607,
  • в городе Шымкент - 19,
  • в Акмолинской области - 221,
  • в Актюбинской области - 293,
  • в Алматинской области - 481,
  • в Атырауской области - 209,
  • в ВКО - 176,
  • в Жамбылской области - 101,
  • в ЗКО - 147,
  • в Карагандинской области - 323,
  • в Костанайской области - 69,
  • в Кызылординской области - 98,
  • в Мангистауской области - 133,
  • в Павлодарской области - 355,
  • в СКО - 25,
  • в Туркестанской области - 156.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 793 903 человека.


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