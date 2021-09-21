Сколько новых случаев COVID-19 выявлено в Казахстане за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 20 сентября 2021 года. Суточный показатель заражения коронавирусом в стране составил 2093 человека. По сравнению с предыдущим днем число больных сократилось на 345 человек. Снижение заметно в Нур-Султане (-109) и Алматы (-91), сообщает zakon.kz.
Всего в стране подтверждено 864 955 случаев.
3509 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 793 903 человека.
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