Еще семь новых участков дорог станут платными в Казахстане

Национальным оператором АО "НК "ҚазАвтоЖол" был проведен детальный анализ, по итогам которого было принято решение о вводе в эксплуатацию семи новых участков платных автомобильных дорог, сообщает zakon.kz.

В рамках реализации госпрограммы "Нұрлы-жол" на 2020-2025 годы платными станут:

Нур-Султан - Павлодар;

Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент);

Щучинск - Кокшетау;

Капшагай - Талдыкорган;

Шымкент - Тараз;

Тараз - Кайнар;

Шымкент - Кызылорда.

Данные участки оснащены всем необходимым оборудованием системы взимания платы. Платность на участках первой технической категории планируется к внедрению с 1 ноября, при этом в тестовую эксплуатацию данные участки планируется сдать к 1 октября.

Тестовая эксплуатация включает в себя комплексную проверку инфраструктуры системы взимания платы перед вводом в промышленную эксплуатацию с целью контрольной проверки работы алгоритмов, отладки программ и технологического процесса обработки данных в реальных условиях.

АО "НК "ҚазАвтоЖол" совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК принято решение о внедрении "открытой" системы взимания платы.

"Открытая" система взимания платы подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования. Главным преимуществом данной системы является соблюдение автомобилями скоростного режима в виду отсутствия заторов/очередей на дорогах (в сравнении с шлагбаумной системой).

Для оплаты за проезд по таким дорогам предусмотрено более 20 вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта, а также предусматривается клейка специальных меток (RFID метки), сигнал с которых будет считываться на контрольных арках, и с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд.

Отмечается, что ставки за проезд по платным участкам I категории с 2013 года не изменились (с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан - Щучинск), и останутся на прежнем уровне.

Кроме того, в настоящее время АО "КазДорНИИ" разработана методика определения тарифа для дорог II и III категорий, которые будут значительно ниже действующих тарифов. Данный нормативный документ находится на согласовании НПП "Атамекен" и профильных ассоциаций.

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