Какие дороги с 1 ноября станут платными в Казахстане

С 1 ноября в Казахстане еще семь дорог станут платными, сообщает zakon.kz.

На сегодняшний день к взиманию платы полностью готовы семь участков: Нур-Султан - Павлодар, Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент), Щучинск – Кокшетау, Капшагай - Талдыкорган, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Шымкент – Кызылорда, - уточнили в АО "КазАвтоЖол".

Стоит отметить, что участки оснащены всем необходимым оборудованием.

Платность на участках первой технической категории должна быть внедрена 1 ноября 2021 года, а в тестовую эксплуатацию с 1 октября 2021 года. Ставки платы за проезд останутся на прежнем уровне, - добавили в пресс-службе.

На сегодняшний день в Казахстане функционирует 4 платных участка общей протяженностью 682 км.