Какие дороги с 1 ноября станут платными в Казахстане

С 1 ноября в Казахстане еще семь дорог станут платными, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день к взиманию платы полностью готовы семь участков:
- Нур-Султан - Павлодар,
- Шымкент - граница Узбекистана (на Ташкент),
- Щучинск – Кокшетау,
- Капшагай - Талдыкорган,
- Шымкент - Тараз,
- Тараз - Кайнар,
- Шымкент – Кызылорда, - уточнили в АО "КазАвтоЖол".
Стоит отметить, что участки оснащены всем необходимым оборудованием.
Платность на участках первой технической категории должна быть внедрена 1 ноября 2021 года, а в тестовую эксплуатацию с 1 октября 2021 года. Ставки платы за проезд останутся на прежнем уровне, - добавили в пресс-службе.
На сегодняшний день в Казахстане функционирует 4 платных участка общей протяженностью 682 км.
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