Жириновский: Моя партия совершила два подвига

Основатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский рассказал о выборной кампании, сообщает zakon.kz.

Он отметил, что ЛДПР совершила два подвига в политическом смысле.

Первый связан с ситуацией в Хабаровском крае, где десятки тысяч человек полгода выходили на улицы в поддержку бывшего губернатора от ЛДПР Сергея Ивановича Фургала. Мы могли использовать эту ситуацию в свою пользу, направить туда активистов, дать указания нашим депутатам, которые имеют большинство во многих заксобраниях дальневосточных регионов, тем самым активизировать весь Дальний Восток и получить мощный политический допинг, - отметил он своем в Telegram-канале.

Второй подвиг связан с борьбой с пандемией.

Мы единственная партия в стране, которая настаивала на жестком соблюдении санитарных правил, потому что это хотя бы чуть-чуть снижает заражаемость. Мы очень просили всех сделать прививки. Проще говоря, если бы мы выступили против прививок – многие бы нас поддержали. Но мы не пошли на это, потому что здоровье граждан для нас в приоритете, - продолжил Жириновский.

Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября.

Партия "Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82 процента, КПРФ - вторая с 18,93 процента, ЛДПР - на третьем месте с 7,55 процента по результатам обработки 100 процентов протоколов, - говорится в сообщении РИА Новости.