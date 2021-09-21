Стало известно, почему на Марсе исчезла вода

Ученые пришли к выводу, что раньше в породах Марса было намного больше летучих элементов, в том числе воды, а затем планета их потеряла. Это удалось установить используя новый метод изотопных исследований, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, расчетным путем авторы пришли к тому, что скорость потери "летучих" напрямую зависит от размеров планеты, поэтому Марс, который меньше Земли, не смог удержать воду в течение длительного времени, поэтому там не было возможности для развития сложных форм жизни. Результаты исследований опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследования с помощью дистанционного зондирования и анализ марсианских метеоритов, относящиеся к 1980-м годам. Они показывают, что Марс когда-то был богат водой в не меньшей степени, чем Земля, - отмечено в документе.

Орбитальный космический корабль НАСА "Викинг", а затем и наземные марсоходы Curiosity и Perseverance получили впечатляющие изображения марсианских ландшафтов с котловинами крупных озер, сухими речными долинами и паводковыми каналами.

Было предложено множество вариантов, объясняющих, почему на Марсе исчезла вода. Ученые из Вашингтонского университета в Сент-Луисе вместе с коллегами из Великобритании и Швейцарии считают, что они нашли фундаментальную причину. По их мнению, Марс слишком маленький, чтобы удерживать большое количество воды.

Судьба Марса была решена с самого начала, – приводится в пресс-релизе Вашингтонского университета слова руководителя исследования Кун Вана (Kun Wang), доцента кафедры наук о Земле и планетах факультета искусств и наук. – Вероятно, существует порог требований к размеру каменистых планет, чтобы удерживать достаточно воды для поддержания жизни и тектоники плит, а массы Марса недостаточно.

Для оценки присутствия, содержания и распределения летучих элементов в различных планетных телах авторы использовали стабильные изотопы калия — элемента, который в геохимических циклах коррелирует с летучими соединениями, в том числе с водой, в том числе в двадцати марсианских метеоритах — единственных образцах пород Красной планеты, доступных для изучения на сегодняшний день. Ранее авторы уже обкатали этот метод на образцах пород с Луны и астероидов.

Результаты изучения показали, что за время своего формирования Марс потерял больше калия и других летучих веществ, чем Земля, но меньше, чем Луна или астероид Веста. Исследователи обнаружили четкую корреляцию между размером тела и изотопным составом калия.

Причина гораздо более низкого содержания летучих элементов и их соединений на дифференцированных планетах, чем в примитивных недифференцированных метеоритах, была давним вопросом, — говорит еще один участник исследования Катарина Лоддерс (Katharina Lodders), профессор Вашингтонского университета. — Обнаружение корреляции изотопного состава калия с гравитацией планеты — новое открытие с важными количественными показателями, определяющими, когда и как дифференцированные планеты получали и теряли свои летучие вещества.