#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
490.58
584.77
6.34
Наука и технологии

Как с Марса исчезла вода, выяснили ученые

поверхность Марса, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 17:57 Фото: pixabay
Марс когда-то был влажным миром с активным круговоротом воды, а сегодня это сухая и холодная пустыня. Куда же исчезли огромные объемы воды, ученые пытаются понять много лет, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование показало, что ключевую роль в этом процессе играют пылевые бури, которые выбрасывают воду в верхние слои атмосферы, где она разрушается ультрафиолетом.

Работа объединила данные шести приборов c трех космических аппаратов. Ранее считалось, что активная потеря воды происходит в основном во время южного лета, когда Марс находится ближе всего к Солнцу и температура повышается, пишет "Газета".

Чтобы оценить, сколько воды было на Марсе, ученые используют соотношение дейтерия и обычного водорода. Дейтерий – "тяжелый" изотоп водорода – труднее уносится в космос. Со временем легкий водород улетучивается, а доля дейтерия растет. На Марсе это соотношение в 5-8 раз выше земного, что указывает: когда-то воды было достаточно, чтобы покрыть значительную часть поверхности слоем глубиной в сотни метров.

Считалось, что основной механизм потери воды связан с сезонными пылевыми бурями южного лета. Пыль нагревает атмосферу примерно на 15°C, мешая образованию ледяных облаков, которые обычно "запирают" водяной пар на средних высотах. В результате вода поднимается выше, где ультрафиолет расщепляет молекулы, а легкий водород уносится солнечным ветром.

Однако новые наблюдения выявили мощную так называемую "ракетную" бурю в северном полушарии в марсианском году 37 (2022-2023 годы по земному календарю). Она оказалась достаточно сильной, чтобы запустить тот же механизм разрушения воды, который ожидался лишь в южное лето.

Это означает, что выброс воды в верхние слои атмосферы может происходить круглый год, а не только в определенные сезоны. По мнению исследователей, в прошлом наклон оси Марса мог быть больше нынешнего, что способствовало еще более интенсивным бурям и ускоренной утечке воды.

Открытие добавляет важную деталь к пониманию того, почему Красная планета потеряла большую часть своих водных запасов и как быстро происходил этот процесс.

Ранее стало известно, что NASA готово заплатить до 750 тыс. долларов тем, кто разработает систему питания астронавтов на Марсе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Ученые выяснили, кто мог жить на Марсе
08:57, 17 сентября 2025
Ученые выяснили, кто мог жить на Марсе
Ученые опровергли гипотезу о жизни на Марсе
06:40, 20 мая 2025
Ученые опровергли гипотезу о жизни на Марсе
Планетологи выяснили, что на холодном Марсе шли дожди
05:57, 09 ноября 2024
Планетологи выяснили, что на холодном Марсе шли дожди
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в полуфинал топового турнира в Дохе
18:32, Сегодня
Лучшая казахстанская теннисистка вышла в полуфинал топового турнира в Дохе
Казахстанские лыжницы потерпели очередное фиаско на Олимпиаде-2026
18:28, Сегодня
Казахстанские лыжницы потерпели очередное фиаско на Олимпиаде-2026
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
17:56, Сегодня
"Кошмар" казахстанских боксёров из Узбекистана вписал своё имя в историю узбекского спорта
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
17:35, Сегодня
Бывший чемпион UFC дал прогноз на трилогию Яна и Двалишвили
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: