Как с Марса исчезла вода, выяснили ученые

Марс когда-то был влажным миром с активным круговоротом воды, а сегодня это сухая и холодная пустыня. Куда же исчезли огромные объемы воды, ученые пытаются понять много лет, сообщает Zakon.kz.

Новое исследование показало, что ключевую роль в этом процессе играют пылевые бури, которые выбрасывают воду в верхние слои атмосферы, где она разрушается ультрафиолетом.

Работа объединила данные шести приборов c трех космических аппаратов. Ранее считалось, что активная потеря воды происходит в основном во время южного лета, когда Марс находится ближе всего к Солнцу и температура повышается, пишет "Газета".

Чтобы оценить, сколько воды было на Марсе, ученые используют соотношение дейтерия и обычного водорода. Дейтерий – "тяжелый" изотоп водорода – труднее уносится в космос. Со временем легкий водород улетучивается, а доля дейтерия растет. На Марсе это соотношение в 5-8 раз выше земного, что указывает: когда-то воды было достаточно, чтобы покрыть значительную часть поверхности слоем глубиной в сотни метров.

Считалось, что основной механизм потери воды связан с сезонными пылевыми бурями южного лета. Пыль нагревает атмосферу примерно на 15°C, мешая образованию ледяных облаков, которые обычно "запирают" водяной пар на средних высотах. В результате вода поднимается выше, где ультрафиолет расщепляет молекулы, а легкий водород уносится солнечным ветром.

Однако новые наблюдения выявили мощную так называемую "ракетную" бурю в северном полушарии в марсианском году 37 (2022-2023 годы по земному календарю). Она оказалась достаточно сильной, чтобы запустить тот же механизм разрушения воды, который ожидался лишь в южное лето.

Это означает, что выброс воды в верхние слои атмосферы может происходить круглый год, а не только в определенные сезоны. По мнению исследователей, в прошлом наклон оси Марса мог быть больше нынешнего, что способствовало еще более интенсивным бурям и ускоренной утечке воды.

Открытие добавляет важную деталь к пониманию того, почему Красная планета потеряла большую часть своих водных запасов и как быстро происходил этот процесс.

