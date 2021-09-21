Что известно о погибших полицейских в Алматы 

Руководство МВД и ДП Алматы выразило соболезнования семьям погибших при стрельбе в южной столице, сообщает zakon.kz.

Вчера для нас был очень болезненный, грустный день. В результате инцидента в Алматы расстреляли 5 наших горожан. В том числе двух сотрудников органов внутренних дел. Майор полиции Дархан Сулеев и капитан полиции Нурбол Байгазиев были офицерами, которые выполняли свою работу по справедливости. У знаменитого казахского героя Бауыржана Момышулы есть крылатая фраза: " Быть человеком - особенность, быть гражданином - долг, быть патриотом - долг". Они получили честь своей человечностью и смогли стать примером патриотизма. Сформированный, как человек, приземленный на лошадь, как гражданин, защищал мир страны своей патриотической идентичностью. Дархан Сулеев 18 лет прослужил в органах внутренних дел, Нурбол Байгазиев 7 лет служил в органах внутренних дел. Они запомнятся навсегда верными своим коллегам, дружелюбными и великодушными гражданами. Хочу выразить соболезнования родителям, семьям, родным погибших. Души покойных да будут на небесах, почва их в клетках, а вера - в спутниках! От имени личного состава органов внутренних дел выражаю соболезнования родным и близким погибших граждан при трагических событиях 20 сентября в городе Алматы, - сказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев.

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20 сентября погибли участковые инспектора полиции Дархан Сулеев и Нурбол Байгазиев. Офицеры находились при исполнении служебных обязанностей по охране правопорядка и с честью выполнили свой служебный долг ценою своей жизни. В микрорайоне "Акбулак" в Алатауском районе Алматы мужчина 1967 года рождения открыл огонь по судебным исполнителям, участковым инспекторам полиции и гражданским. Погибли пять человек - судебный исполнитель, двое полицейских и двое гражданских. Известно, что один из гражданских - новый владелец дома.

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Майор полиции Дархан Сулеев прослужил в органах внутренних дел 18 лет. Был наставником молодых сотрудников, их достойным руководителем на вверенном участке. Все эти годы являлся примером для подражания, как профессионал, честный и порядочный сотрудник, который также воспитывал пятерых детей.

Капитан полиции Нурбол Байгазиев прослужил в органах внутренних дел 7 лет. За короткий срок службы он повышал свой профессионализм, строил планы на будущее. Стремился к улучшению безопасности на обслуживаемом участке. У него осталось двое детей.

К сожалению, в повседневной деятельности при обеспечении безопасности граждан возникают ситуации, когда сотрудники получают травмы, а порой и смертельные ранения. Это невосполнимая утрата для органов внутренних дел. Их имена навечно останутся в наших сердцах и нашей памяти... Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в трагическом происшествии 20 сентября 2021 года в Алатауском районе. Двое из погибших: майор полиции Дархан Сулеев и капитан полиции Нурбол Байгазиев - наши коллеги. Очень прискорбно терять таких профессиональных и порядочных сотрудников ОВД в мирное время, - сказал заместитель начальника департамента полиции города Рустам Абдрахманов.

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