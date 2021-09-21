Названы категории людей, которым особо опасно употреблять соль

Категорию людей, для которых употребление соли особо опасно, назвал врач и телеведущий Александр Мясников, передает zakon.kz.

По его словам, как пишет РИА Новости, около 70% потребляемой человеком соли содержится в обработанных продуктах, а именно, в колбасных изделиях и супах.

Особое внимание, как подчеркнул врач, следует обратить на хлеб, который содержит половину суточной нормы соли.

Вообще, усредненная норма - пять граммов NaCl, - пояснил Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

При этом он уточнил, что среднестатистический россиянин потребляет около 10 граммов каждый день.

Злоупотребление этой добавкой представляет особую опасность для гипертоников, особенно в возрасте старше 50 лет, поэтому пациентам из этой категории врач рекомендует потреблять не более трех граммов соли ежедневно.