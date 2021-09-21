Пьяный тракторист совершил ДТП на трассе "Самара - Шымкент", передает zakon.kz.

20 сентября в 09:30 на автодороге "Самара - Шымкент" водитель трактора "МТЗ-80" нарушил правила дорожного движения при выезде со второстепенной дороги - не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной, и допустил столкновение с автомобилем "Лада-21154", - сообщили в ДП Актюбинской области.

Согласно медицинской экспертизе, тракторист находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как выяснили полицейские, тракторист уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

В отношении нарушителя составлен административный протокол по ст. 346 ч. 2 УК РК. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от четырех до шести лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.



