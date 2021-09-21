Срок действия пределов отклонения курса покупки от курса продажи валюты продлят в РК

Разработан проект постановления правления Национального банка РК, которым вносятся изменения в постановление от 14 июля 2020 года "Об установлении пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты", сообщает zakon.kz.

Так, планируется, что установление пределов отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, продлится до 1 января 2023 года.

В прежней редакции эта мера действовала до 1 января 2022 года.

Как говорится в обосновании принятия документа, его необходимо принять для "содействия обеспечению финансовой стабильности и ограничения дестабилизирующего влияния внешних факторов на внутренний валютный рынок необходимо продлить действие маржи (спреда) между курсами покупки и продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты уполномоченных банков и уполномоченных организаций".

Напомним, Нацбанком установлены пределы отклонения курса покупки от курса продажи иностранной валюты за тенге по операциям, проводимым через обменные пункты, для:

доллара США - 6 тенге,

евро - 7 тенге.

Проект постановления размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 октября.