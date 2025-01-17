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Финансы

Почему решили вернуть предел на разницу между покупкой и продажей валюты, объяснили в Нацбанке

Доллары, тенге, деньги, обмен валют, фото - Новости Zakon.kz от 17.01.2025 13:29 Фото: Zakon.kz
Председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов на брифинге 17 января 2025 года рассказал о планах ввести предел отклонения курса покупки от курса продажи валюты в обменниках страны, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Тимур Сулейменов напомнил, что данная норма действовала до 2023 года.

"В 2023 году, когда более-менее стабилизировался курс, Нацбанк принял решение не продлевать действие нормы по ограничению этого спреда. Но сейчас мы видим, что, к сожалению, волатильность на глобальных валютных рынках велика, и волатильность на валютном рынке нашей стране тоже велика, поэтому мы пришли к выводу, что этот спред необходимо установить. Постановление вывешено на общественное обсуждение. Да, мы планируем установить подобный лимит", – отметил он.

Глава Нацбанка уверен, что эта норма не скажется негативно на рынке.

"Этот спред распространяется на всех, это универсальное требование. У нас около 2 тыс. обменников и все будут работать по новым правилам. То есть, если бы мы сказали, вот вам, а другой половине – легче какие-то условия, это было бы ограничение конкуренции, но так как это распространяется на всех одинаково, мы не видим здесь никакого ущемления конкуренции. Что касается вопросов, связанных с "черным" рынком, нет. Мы видим, что вот этот спред, который на данный момент 7 тенге, – он вполне достаточен для того, чтобы обменники обеспечивали собственную операционную деятельность, но при этом не создавали дополнительную нервозность и волатильность для субъектов хозяйствования", – резюмировал Тимур Сулейменов. 

Ранее Национальный банк сообщил о разработке нового проекта, в рамках которого предлагается установить пределы отклонения курса покупки от курса продажи наличной иностранной валюты по операциям, проводимым через обменные пункты: для доллара США – 7 тенге, евро – 10 тенге.

Как это может отразиться на обменниках, можно прочитать здесь

Мадина Мамырханова
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