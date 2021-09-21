Европейский суд по правам человека возложил ответственность за смерть экс-сотрудника ФСБ Александра Литвиненко на российское государство. Об этом говорится в постановлении суда, сообщает zakon.kz.

По информации ТАСС, Россия не провела эффективного расследования и не обеспечила привлечения к ответственности Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства.

Суд не принял ходатайство российской стороны, которая призывала не полагаться на выводы британских следователей.

Суд признал нарушение прав по статье 2 ("Право на жизнь") Европейской конвенции по правам человека. Россия должна выплатить заявителю 100 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и возместить судебные издержки в размере 22,5 тысячи евро.

Александр Литвиненко в 2000 году бежал в Великобританию после того, как в России против него возбудили несколько уголовных дел. 26 ноября 2006 года он умер. Причиной смерти стало отравление радиоактивным полонием.