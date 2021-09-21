В Туркменистане полиция запрещает парням и девушкам сидеть вместе на лавочках

В столичных парках Туркменистана активизировалась полиция нравов, сообщает zakon.kz.

По данным издания "Радио Азатлык", в парках участились случаи задержаний в парках молодежи противоположного пола. Кроме того, внешний вид женщин и девушек находится также в поле зрения полиции.

Сотрудники полиции наблюдают, кто с кем сидит на скамейках.

Если на скамейке парень с девушкой, к ним непременно подходит сотрудник полиции и запрещает сидеть вместе. Они вызывают первым парня и начинают задавать вопросы. Если он называет ее сестрой, стражи правопорядка проверяют у них документы (паспорта и свидетельства о рождении). Все оборачивается намного хуже, если молодые люди отвечают, что они однокурсники, - говорится в публикации.

Если же молодые люди оказываются однокурсниками, задержанных ведут в полицейский участок для разбирательства.

В участке звонят в учебное заведение для выяснения личности и оповещения родителей студентов. В известность ставят руководство университета.

Почему полиция препятствует времяпрепровождению молодежи остается неясным.