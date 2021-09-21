Женская сборная Казахстана по волейболу поедет на ЧМ-2022

Международная федерация волейбола (FIVB) опубликовала список команд, которые примут участие в мировом первенстве в будущем году, передает zakon.kz.

Среди 24-х сборных мира числится и дружина Казахстана, которая попала в этот список по лучшим рейтинговым показателям, - сообщает fivb.com.

Наши девушки на текущий момент находятся в мировом рейтинге на 23-й строчке.

Прямую путевку на мировой форум получили действующие чемпионы - представители Сербии, и хозяева будущих соревнований - Польша и Нидерланды. Остальные команды попадают на эти состязания по лучшему рейтингу, а также будучи чемпионами разных континентов.

Куандык Шынасилов