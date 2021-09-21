Пожар в здании "Казахмыса" в столице потушили

21 сентября 2021, 20:06
Фото: пресс-служба ДЧС Нур-Султана.

Столичные огнеборцы ликвидировали пожар в здании "Казахмыса", передает zakon.kz.

Сегодня в 18:33 пожарные подразделения ДЧС Нур-Султана выехали по повышенному номеру вызова в составе 44 человек личного состава и 11 единиц техники по адресу: пр. Туран, 37/10. По прибытии уже через пять минут было установлено, что происходит возгорание облицовки здания "Казахмыс" на площади 60 кв. м, - пишет пресс-служба столичного акимата.

Незамедлительно прибывшие подразделения ДЧС приступили к разведке.

Жертв и пострадавших нет.

Пожар был локализован в 19.10 и ликвидирован в 19.22.

Предварительной причиной пожара названы огневые работы, - резюмируется в сообщении.

Ранее сообщалось, что здание "Казахмыса" загорелось в центре Нур-Султана.


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