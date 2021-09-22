Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
Всего в стране подтверждено 867 366 случаев.
В Казахстане 3865 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 797 768 человек.
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