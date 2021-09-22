Зафиксирован прирост заболевших коронавирусом в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 21 сентября 2021 года. По сравнению с предыдущим днем зафиксирован незначительный прирост новых случаев. Лидерами по количеству зараженных коронавирусом среди регионов по-прежнему остаются Алматы и Карагандинская область. Меньше всего заболевших, согласно данным Министерства здравоохранения, в Туркестанской области, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2411 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

в городе Нур-Султан - 187,

в городе Алматы - 498,

в городе Шымкент - 99,

в Акмолинской области - 148,

в Актюбинской области - 118,

в Алматинской области - 232,

в Атырауской области - 61,

в ВКО - 103,

в Жамбылской области - 53,

в ЗКО - 55,

в Карагандинской области - 396,

в Костанайской области - 102,

в Кызылординской области - 45,

в Мангистауской области - 18,

в Павлодарской области - 188,

в СКО - 78,

в Туркестанской области - 30.

Всего в стране подтверждено 867 366 случаев.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 3865 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в городе Нур-Султан - 205,

в городе Алматы - 1006,

в городе Шымкент - 117,

в Акмолинской области - 217,

в Актюбинской области - 237,

в Алматинской области - 465,

в Атырауской области - 44,

в ВКО - 169,

в Жамбылской области - 95,

в ЗКО - 128,

в Карагандинской области - 347,

в Костанайской области - 131,

в Кызылординской области - 79,

в Мангистауской области - 103,

в Павлодарской области - 335,

в СКО - 112,

в Туркестанской области - 75.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 797 768 человек.