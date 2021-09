"Канело" устроил драку с Плантом на пресс-конференции

22 сентября в Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция, в которой участвовали чемпион мира IBF Калеб Плант и обладатель титулов по версиям WBA, WBO и WBC Сауль Альварес в преддверии их поединка, сообщает zakon.kz со ссылкой на Championat.

Во время дуэли взглядов, которую проводили бойцы, началась драка. Зачинщиком выступил "Канело", грубо оттолкнувший своего оппонента. Видео инцидента можно посмотреть ниже.

Бой Альвареса и Планта состоится 6 ноября в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

Свой последний бой "Канело" провел 8 мая. Сауль взял верх над Билли Джо Сондерсом и стал чемпионом WBO в суперсреднем весе. Альварес одержал победу техническим нокаутом, британский боксер не вышел на девятый раунд.

Hot start to #CaneloPlant presser ????????



Stream it now: https://t.co/YYcTzKVSzR pic.twitter.com/ZrhlRdm0NA