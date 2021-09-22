Сколько казахстанцы платят за коммунальные услуги

Исследователи выяснили, как сильно содержание жилья давит на семейный бюджет казахстанцев, сообщает zakon.kz.

Как отмечается в публикации Energyprom.kz, расходы семей на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт во втором квартале 2021 года достигли в среднем 34,5 тыс. тг на одно домохозяйство.

Это на 17,6% больше в денежном выражении, чем годом ранее, на 36,3% больше, чем пять лет назад, и на 84% - чем десятилетием ранее.

В целом же совокупные денежные расходы по всем направлениям в среднем на одно домохозяйство в РК во втором квартале текущего года составили 676,6 тыс. тг. Это на 19,5% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 67,1% больше, чем пятью годами ранее, и сразу в 2,3 раза - чем десять лет назад, - уточнили аналитики.

Таким образом, расходы населения на "коммуналку", содержание и ремонт жилья растут намного медленнее, чем совокупные расходы казахстанских семей.

Доходы домохозяйств в многолетней динамике, в свою очередь, увеличиваются ощутимо быстрее; в результате давление жилищных расходов на кошелек среднего жителя снижается.

По итогам второго квартала 2021 года доля расходов на коммунальные услуги, содержание жилья и ремонт от потребительских расходов домохозяйств составила всего 5,5%.

Доля расходов в секторе от совокупных расходов домохозяйств сократилась до 5,1%, в сравнении с 5,2% годом ранее, 6,2% - пятью годами ранее и 6,4% - десять лет назад.

В региональном разрезе давление коммунальных и жилищных расходов на семейный бюджет меньше всего ощущают жители Атырауской, Алматинской и Жамбылской областей, где доля расходов в секторе от потребительских расходов домохозяйств варьируется от 3,1% до 3,8%, а доля от совокупных расходов не превышает 3,7%.

Что касается совокупных расходов казахстанских семей по всем направлениям, включая здравоохранение, образование, досуг, ремонт бытовых и прочих товаров и т. д., самые высокие расходы несут семьи Алматы (818,9 тыс. тг на домохозяйство во втором квартале текущего года), а также в Кызылординской (795 тыс. тг) и Карагандинской (778,5 тыс. тг) областей; самые низкие - семьи Шымкента (508,3 тыс. тг), Костанайской области (528,2 тыс. тг) и ЗКО (580,1 тыс. тг).

В то же время самые высокие доходы наблюдаются в Мангистауской области (979,4 тыс. тг на домохозяйство в квартал), Нур-Султане (891,3 тыс. тг) и Карагандинской области (835 тыс. тг), а самые низкие - в Шымкенте (566,6 тыс. тг), а также в Жамбылской (598,9 тыс. тг) и Алматинской (604,4 тыс. тг) областях.